Прочитайте предложения. Объясните слитное или раздельное написание выделенных с??ов. 1) Костя стал ругать меня за(то), что я, не дожидаясь его, превратился в воробья. 2) От боли он подпрыгнул, за(то) убедился, что не спит. 3...
Русский язык
Прочитайте предложения. Объясните слитное или раздельное написание выделенных с??ов. 1) Костя стал ругать меня за(то), что я, не дожидаясь его, превратился в воробья. 2) От боли он подпрыгнул, за(то) убедился, что не спит. 3) Я знаю, что виноват перед тобою; но я жестоко за(то) наказан! 4) Спасибо вам огромное за(то), что вы нас предупредили об опасности. 5) Берег был пуст, за(то) на мосту толпились какие(то) люди. 6) Вот стану за(то) дерево и да(же) сама не буду подсматривать. 7) Я благодарен ему за(то), что он позвал меня в свою команду. Задания... 1. Запишите сначала предложения с союзом зато, а затем - предложения с предлогом за и местоимение то. Раскройте скобки. 2. Придумайте и запишите два предложения со слитным и раздельным написанием за(то) 3. Составьте схемы двух сложноподчинённых предложений. ПЛИИИИЗ РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!!!!Очень СРОЧНО нужно.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала с союзом зато...это 2 и 5 предложение. Затем раздельное написание предлога ЗА и местоимения ТО. Это 1, 3, 4, 6, 7. предложение. примеры предложений,,,1)В спальне погасили уже свет,зато луна освещала всю комнату. 2) Вы будете отвечать за то обидное слово.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Русский язык
Опишите для конкурса "Моё любимое животное" какое-нибудь животное,которое живёт в вашем доме или за которым вы наблюдали (собаку,кошку,птицу,хомяка...
Геометрия
Хорда окружности равна 9 м она стягивает дугу в 600. Найдите длину дуги и площадь соответствующего сектора
Математика