Прочитайте предложения. Объясните слитное или раздельное написание выделенных с??ов. 1) Костя стал ругать меня за(то), что я, не дожидаясь его, превратился в воробья. 2) От боли он подпрыгнул, за(то) убедился, что не спит. 3...

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Прочитайте предложения. Объясните слитное или раздельное написание выделенных с??ов. 1) Костя стал ругать меня за(то), что я, не дожидаясь его, превратился в воробья. 2) От боли он подпрыгнул, за(то) убедился, что не спит. 3) Я знаю, что виноват перед тобою; но я жестоко за(то) наказан! 4) Спасибо вам огромное за(то), что вы нас предупредили об опасности. 5) Берег был пуст, за(то) на мосту толпились какие(то) люди. 6) Вот стану за(то) дерево и да(же) сама не буду подсматривать. 7) Я благодарен ему за(то), что он позвал меня в свою команду. Задания... 1. Запишите сначала предложения с союзом зато, а затем - предложения с предлогом за и местоимение то. Раскройте скобки. 2. Придумайте и запишите два предложения со слитным и раздельным написанием за(то) 3. Составьте схемы двух сложноподчинённых предложений. ПЛИИИИЗ РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!!!!Очень СРОЧНО нужно.....

Автор: Гость