Какое растояние было между лисичкой и зайцем до начала их движения , если они встр??тились , через 10 мин после того , как одновременно начали бежать навстречу друг другу ? Скорость зайца 300 м / за мин , а лисички 500 м / за м...

Математика

Какое растояние было между лисичкой и зайцем до начала их движения , если они встр??тились , через 10 мин после того , как одновременно начали бежать навстречу друг другу ? Скорость зайца 300 м / за мин , а лисички 500 м / за мин .

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