Какое растояние было между лисичкой и зайцем до начала их движения , если они встр??тились , через 10 мин после того , как одновременно начали бежать навстречу друг другу ? Скорость зайца 300 м / за мин , а лисички 500 м / за м...
Математика
Какое растояние было между лисичкой и зайцем до начала их движения , если они встр??тились , через 10 мин после того , как одновременно начали бежать навстречу друг другу ? Скорость зайца 300 м / за мин , а лисички 500 м / за мин .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300+500=800(м/мин)-скорость сближения; 800×10=8000(м)=8(км)-расстояние между ними до начала движения
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