Пока бельчата спали белочка натоскала 25 орешков, бельчата проснулись и стали грызть. Белочка побежала за орешками каждый раз белочка приносила 2 орешка бельчата съедали 3. Съев 18 орешков бельчата стали играть. Сколько орешков...

Математика

Пока бельчата спали белочка натоскала 25 орешков, бельчата проснулись и стали грызть. Белочка побежала за орешками каждый раз белочка приносила 2 орешка бельчата съедали 3. Съев 18 орешков бельчата стали играть. Сколько орешков было в дупле?

Автор: Гость