Пока бельчата спали белочка натоскала 25 орешков, бельчата проснулись и стали грызть. Белочка побежала за орешками каждый раз белочка приносила 2 орешка бельчата съедали 3. Съев 18 орешков бельчата стали играть. Сколько орешков...
Математика
Пока бельчата спали белочка натоскала 25 орешков, бельчата проснулись и стали грызть. Белочка побежала за орешками каждый раз белочка приносила 2 орешка бельчата съедали 3. Съев 18 орешков бельчата стали играть. Сколько орешков было в дупле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18(это орешков бельчата съели):3=6(раз) белка бегала за орехами 2) 6*2=12 (орешков) - белка натаскала 6 раз по 2 орешка 3) (25+12)-18= 19(орешков) - осталось в дупле. Ответ: 25 орешков было в дупле, 19 орешков осталось
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