Вычисли пример 7дм-3дм8см
Математика
Вычисли пример 7дм-3дм8см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм=10см 70-38=32см=3дм2см
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