(А)--От ленты длиной 2м 40см отрезали 3/8 её длины. Найдите длину оставшейся части.(Б)--Занятия в школе длятся 5ч 30 мин. Перемены занимают 3/11 этого времени. Сколько часов длятся уроки.
Математика
(А)--От ленты длиной 2м 40см отрезали 3/8 её длины. Найдите длину оставшейся части.(Б)--Занятия в школе длятся 5ч 30 мин. Перемены занимают 3/11 этого времени. Сколько часов длятся уроки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 240 см /8 и *на 3 равно 90 - отрезали а осталось 150 см уроки длятся ровно 4 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Ребят. Я мальчик. Мне 13. Купил тетрадку, хочу вести личный дневник, но не знаю с чего начать и как вообще оформлять, подскажите плиз. Девчат ваш...
Математика
Русский язык