(А)--От ленты длиной 2м 40см отрезали 3/8 её длины. Найдите длину оставшейся части.(Б)--Занятия в школе длятся 5ч 30 мин. Перемены занимают 3/11 этого времени. Сколько часов длятся уроки.

Математика

(А)--От ленты длиной 2м 40см отрезали 3/8 её длины. Найдите длину оставшейся части.(Б)--Занятия в школе длятся 5ч 30 мин. Перемены занимают 3/11 этого времени. Сколько часов длятся уроки.

Автор: Гость