Ребят. Я мальчик. Мне 13. Купил тетрадку, хочу вести личный дневник, но не знаю с чего начать и как вообще оформлять, подскажите плиз. Девчат ваши ответы то же буду учитывать

Гость: Гость:

Просто пиши там сначала : Кто я , сколько лет , и тд. Украшать можно цветным скотчем , или наклейками . Можешь клеить чеки из магазинов , рисовать . А дальше просто секреты , твоя жизнь и тд и тп ВСЕ