Ребят. Я мальчик. Мне 13. Купил тетрадку, хочу вести личный дневник, но не знаю с чего начать и как вообще оформлять, подскажите плиз. Девчат ваши ответы то же буду учитывать
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Ребят. Я мальчик. Мне 13. Купил тетрадку, хочу вести личный дневник, но не знаю с чего начать и как вообще оформлять, подскажите плиз. Девчат ваши ответы то же буду учитывать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто пиши там сначала : Кто я , сколько лет , и тд. Украшать можно цветным скотчем , или наклейками . Можешь клеить чеки из магазинов , рисовать . А дальше просто секреты , твоя жизнь и тд и тп ВСЕ
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