Вставь пропущенные буквы. q den, f ld, c w, h se, sh p, h ll, r d, b dge, apple t e.

Английский язык
Вставь пропущенные буквы. q den, f ld, c w, h se, sh p, h ll, r d, b dge, apple t e.
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Гость:
Garden cow  hourse  ship  road bridge - все что смогла..
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