Существуют ли материалы, на по- верхности которых вода ведет себя примерно так же, как на поверхно- сти листа лотоса?

Биология

Существуют ли материалы, на по- верхности которых вода ведет себя примерно так же, как на поверхно- сти листа лотоса?

Автор: Гость