Существуют ли материалы, на по- верхности которых вода ведет себя примерно так же, как на поверхно- сти листа лотоса?

Биология
Существуют ли материалы, на по- верхности которых вода ведет себя примерно так же, как на поверхно- сти листа лотоса?
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Автор: Гость
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Гость:
Нет нету к  сожелению
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