Существуют ли материалы, на по- верхности которых вода ведет себя примерно так же, как на поверхно- сти листа лотоса?
Биология
Существуют ли материалы, на по- верхности которых вода ведет себя примерно так же, как на поверхно- сти листа лотоса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет нету к сожелению
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Пол комнаты, имеющий форму прчмоугольника со сторонами 5,5м и 6м, нужно покрыть поркетом прямоугольной формы. Длина каждой дощечки паркета ровна 30...
Английский язык
Математика
При пайке изделий из жести применяют сплав, содержащий 2 части свинца и 5 частей ол??ва. Сколько свинца и олова содержит кусок сплава, в котором ол...
Математика