Пол комнаты, имеющий форму прчмоугольника со сторонами 5,5м и 6м, нужно покрыть поркетом прямоугольной формы. Длина каждой дощечки паркета ровна 30см, а ширина 5см. Сколько нужно таких дощечек для покрытия пола?

Геометрия
Пол комнаты, имеющий форму прчмоугольника со сторонами 5,5м и 6м, нужно покрыть поркетом прямоугольной формы. Длина каждой дощечки паркета ровна 30см, а ширина 5см. Сколько нужно таких дощечек для покрытия пола?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30*5=150 см2 площадь плитки  2) 5,5*6=33м2=330000 см2 площадь пола  3) 330000:150=2200 по тревуется плитки  Ответ:2200 шт.
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