Пол комнаты, имеющий форму прчмоугольника со сторонами 5,5м и 6м, нужно покрыть поркетом прямоугольной формы. Длина каждой дощечки паркета ровна 30см, а ширина 5см. Сколько нужно таких дощечек для покрытия пола?

Геометрия

Пол комнаты, имеющий форму прчмоугольника со сторонами 5,5м и 6м, нужно покрыть поркетом прямоугольной формы. Длина каждой дощечки паркета ровна 30см, а ширина 5см. Сколько нужно таких дощечек для покрытия пола?

Автор: Гость