Кружка доверху наполнена молоком определите объем кружки если масса молока в кру??ке 515 грамм плотность молока Найдите в таблице
Физика
Кружка доверху наполнена молоком определите объем кружки если масса молока в кру??ке 515 грамм плотность молока Найдите в таблице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем цилиндра равен произведению площади основания на высоту. 2) Объем цилиндра равен произведению числа пи (3.1415) на квадрат радиуса основания на высоту.
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