Установите соответствие между типом видоизменённого подземного побега и названием растения. Биология 6 класс. 1)Корневище А) Ландыш 2)Клубень Б) Картофель 3)Луковица В) Тюльпан

Биология

Установите соответствие между типом видоизменённого подземного побега и названием растения. Биология 6 класс. 1)Корневище А) Ландыш 2)Клубень Б) Картофель 3)Луковица В) Тюльпан

Автор: Гость