Установите соответствие между типом видоизменённого подземного побега и названием растения. Биология 6 класс. 1)Корневище А) Ландыш 2)Клубень Б) Картофель 3)Луковица В) Тюльпан
Биология
Установите соответствие между типом видоизменённого подземного побега и названием растения. Биология 6 класс. 1)Корневище А) Ландыш 2)Клубень Б) Картофель 3)Луковица В) Тюльпан
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Клубень - картофель, Корневище - ландыш, Луковица - тюльпан. Ответ: 123
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