РАССКАЗ О РЕКАХ ГЕОГРАФИЯ 5 КЛАССС

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РАССКАЗ О РЕКАХ ГЕОГРАФИЯ 5 КЛАССС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По поверхности земного шара реки распределены крайне неравномерно. На каждом материке можно наметить главные водоразделы — границы областей  стока, поступающего в различные  океаны. Главный водораздел Земли делит поверхность  материков на 2 основных  бассейна: атлантико-арктический  и тихоокеанский . Объём стока с площади первого из этих бассейнов значительно больше, чем с площади второго. Река— природный постоянный водный поток   значительных размеров с естественным течением по  руслу от  истока вниз до  устья. Реки являются составной частью  гидрологического цикла. Вода в реке, как правило, собирается с поверхностных стоков, образующихся в результате атмосферных осадков с определённой площади.
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