РАССКАЗ О РЕКАХ ГЕОГРАФИЯ 5 КЛАССС
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РАССКАЗ О РЕКАХ ГЕОГРАФИЯ 5 КЛАССС
Ответ(ы) на вопрос:
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По поверхности земного шара реки распределены крайне неравномерно. На каждом материке можно наметить главные водоразделы — границы областей стока, поступающего в различные океаны. Главный водораздел Земли делит поверхность материков на 2 основных бассейна: атлантико-арктический и тихоокеанский . Объём стока с площади первого из этих бассейнов значительно больше, чем с площади второго. Река— природный постоянный водный поток значительных размеров с естественным течением по руслу от истока вниз до устья. Реки являются составной частью гидрологического цикла. Вода в реке, как правило, собирается с поверхностных стоков, образующихся в результате атмосферных осадков с определённой площади.
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