Помогите написать конспект по истории крестовые походы
История
Помогите написать конспект по истории крестовые походы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это довольно-таки не маленькие корабли они могут Переводить очень огромные грузы им это не составляет большого труда Ну а крестовой пароходы могут перевозить еще и множество людей
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