Переведите на английский язык. предсказывать погоду. климатические изменения. ра??решить проблему.

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Переведите на английский язык. предсказывать погоду. климатические изменения. ра??решить проблему.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предсказывать погоду - to predict the weather  Климатические изменения - Climate change Разрешить проблему - Solve the problem
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