Пооооомооогите!!!!!!написать. твір. книга яка змінила моє життя
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Пооооомооогите!!!!!!написать. твір. книга яка змінила моє життя
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Маленький принцАнтуан де Сент-Екзюпері Глибока філософська і разом з тим, виключно легка в читанні, казка-притча розповідає про великі події в житті істоти з іншого виміру – хлопчика на ім’я Маленький Принц. Кожна з цих історій не тільки цікава сама по собі, а й зачіпає цілі пласти людського мислення, людської суті та моралі.
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