Помогите сделать анализ стихотворения "Молитва" - Лермонтов По плану: 1. Творчес??ая история 2. Тема и идея 3. Композиция и внутренний сюжет 4. Лирический герой и система образов 5. Особенности поэтического языка на ...

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Тема: звернення людей до єдиного Бога з молитвою про необхідність уберегти Україну і дати її народу волі, щастя і долі. Ідея: возвеличення сили Бога, віра люду в його допомогу. Основна думка: клопотання і звернення людей до Бога не тільки з власних інтересів, а й прагнення зберегти Україну, піклуватися і дбати про неї. Жанр: молитва. Молитва — це: звернення віруючого до бога; канонізований текст звернення. Художні засоби «Молитва» звертання: «Боже…»; метафори: «Боже, освіти, просвіти, зрости, храни, зверни, дай»; епітет: «чиста любов»; повтори: «Боже, дай … многая … волю», «світло…», «Україну…»; риторичні оклики: «Ти на люд наш зверни!», «Дай доброго світла!», «І многая, многая літа!». Історія виникнення твору «Молитва» Ця пісня більш як півстоліття була забороненою, не виконувалася на концертах, не звучала по радіо. Коли вона народилася, точно не відомо. Слова належать Олександрові Кониському, музика — Миколі Лисенкові. У 90-х роках її знали в Галичині. У 1903-му, коли автор музики перебував у Львові, вона лунала на концертах. Пісня зазнала певного пе-реакцентування: написана для дітей, після зміни окремих слів набула загальнонародного звучання. Виконувалась у школах, на церковних святах, світських концертах, як духовний гімн — спочатку в західноукраїнських землях, а протягом 1917—1920 років — і в Наддніпрянській Україні. А згодом заборонена. Не увійшла до жодного з видань творів М. В. Лисенка. Текст і музика зливаються воєдино, творять органічну цілісність. «Боже великий, єдиний» — одна з тих духовно-патріотичних пісень, що служили і служать високій меті національного відродження народу. Пісня широко знана в усіх країнах, де проживають українці, духовно об’єднує їх із батьківщиною.