Помогите с английским ,пожалуйста буду очень благодарна
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Помогите с английским ,пожалуйста буду очень благодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.a, 2.c, 3.a, 4.b, 5.c, 6.d, 7.c, 8.b
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