Словообразовательный разбор слова ОСТАНОВИЛИСЬ
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Словообразовательный разбор слова ОСТАНОВИЛИСЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остановились -> остановиться (основа останови) + суффикс л. Способ - суффиксальный.
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