Словообразовательный разбор слова ОСТАНОВИЛИСЬ

Русский язык
Словообразовательный разбор слова ОСТАНОВИЛИСЬ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остановились -> остановиться (основа останови) + суффикс л. Способ - суффиксальный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите сделать анализ стихотворения "Молитва" - Лермонтов По плану: 1. Творчес??ая история 2. Тема и идея 3. Композиция и внутренний с...
Ответить
Английский язык
Помогите с английским ,пожалуйста буду очень благодарна
Ответить
Биология
Существуют ли материалы, на по- верхности которых вода ведет себя примерно так же, как на поверхно- сти листа лотоса?
Ответить
Українська мова
Пооооомооогите!!!!!!написать. твір. книга яка змінила моє життя
Ответить
Геометрия
Пол комнаты, имеющий форму прчмоугольника со сторонами 5,5м и 6м, нужно покрыть поркетом прямоугольной формы. Длина каждой дощечки паркета ровна 30...
Ответить