2 класс праблема как садержать данио рерио
Окружающий мир
2 класс праблема как садержать данио рерио
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура для таких рыб должна составлять 20-23 градуса, они предпочитают стоящую, либо медленно текущую воду. грунт должен быть из гравия, либо мелких камней. Освещение светлое. Количество содержания в одном аквариуме около 6-7 рыбок. содержать их можно с любыми мелкими не агрессивными рыбками.
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