2 класс праблема как садержать данио рерио

Гость: Гость:

Температура для таких рыб должна составлять 20-23 градуса, они предпочитают стоящую, либо медленно текущую воду. грунт должен быть из гравия, либо мелких камней. Освещение светлое. Количество содержания в одном аквариуме около 6-7 рыбок. содержать их можно с любыми мелкими не агрессивными рыбками.