А.П.Чехов "Пересолил" 1)В чем смысл названия? 2)Какие черты характера героев , высм??ивает автор? 3)В чем заключался элемент неожиданности? А.П.Чехов"Радость" 1)В чем смысл названия? 2)Какие черты характера героев,высмеив...
Литература
А.П.Чехов "Пересолил" 1)В чем смысл названия? 2)Какие черты характера героев , высм??ивает автор? 3)В чем заключался элемент неожиданности? А.П.Чехов"Радость" 1)В чем смысл названия? 2)Какие черты характера героев,высмеивает автор? 3)В чем заключается элемент неожиданности? СРОЧНО!!!!Ответьте на вопросы развернуто(желательно)!!!Я буду рада каждому ответу!!!ВСЕМ ставлю "мне нравится" и "спасибо" !!!!!Спасибо за понимание!!!! Заранее спс))))
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