А.П.Чехов "Пересолил" 1)В чем смысл названия? 2)Какие черты характера героев , высм??ивает автор? 3)В чем заключался элемент неожиданности? А.П.Чехов"Радость" 1)В чем смысл названия? 2)Какие черты характера героев,высмеив...

Литература
А.П.Чехов "Пересолил" 1)В чем смысл названия? 2)Какие черты характера героев , высм??ивает автор? 3)В чем заключался элемент неожиданности? А.П.Чехов"Радость" 1)В чем смысл названия? 2)Какие черты характера героев,высмеивает автор? 3)В чем заключается элемент неожиданности? СРОЧНО!!!!Ответьте на вопросы развернуто(желательно)!!!Я буду рада каждому ответу!!!ВСЕМ ставлю "мне нравится" и "спасибо" !!!!!Спасибо за понимание!!!! Заранее спс))))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Произведение Б.С.Житкова "как я ловил человечков" теперь вопрос "Почему Житков дал рассказу именно такое название? Придумай свое название."
Ответить
Физика
С какой скоростью должен двигаться предмет,чтобы его продольная длина в состояни?? движения была втрое меньше его длины покоя?
Ответить
Физика
Вагонетка с грузом весит 3000 H КАКАЯ сила необхадимо для равномерного движения ваг??нетки если сила трения составляет 0,005 веса вагонетки с грузом
Ответить
Математика
В городе 3 театра,а библиатек в 6 раз больше.На сколько в городе больше беблиатек чем театров?
Ответить
Алгебра
Помогите пож решить уровнения 7 класс пож СРОЧНО НАДО
Ответить