А)составь и запиши текст из предложений.Если будут варианты, обсудите их. Б)В третьем предложении твоего текста подчеркни все опасные места орфограммы. Утром мы с другом пошли на речку. Летом мы уехали на дачу. А мне достал...
Русский язык
А)составь и запиши текст из предложений.Если будут варианты, обсудите их. Б)В третьем предложении твоего текста подчеркни все опасные места орфограммы. Утром мы с другом пошли на речку. Летом мы уехали на дачу. А мне достался рваный башмак. Мой друг поймал карасика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом мы уехали на дачу. Утром мы с другом пошли на речку. Мой друг поймал карасика. А мне достался рваный башмак. ----------------------- Есть опасное место в слове друг,потому что там в конце слова есть непроизносимая согласная,которая проверяется тем,что после буквы Г нужно поставить гласную букву. Пример: друг- (нет) друГа
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