Почему на морском побережье хорошо дышется

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Прибрежный воздух насыщен не только огромным количеством кислорода, но и микрочастичками морской воды. Они отлично увлажняют дыхательные пути, насыщают каждую клеточку нашего организма минералами, вот почему на морском побережье так легко дышится, а «батарейки» нашего организма в мгновение ока заряжаются.