Толстой детство что понравилось ?

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Мне очень понравилось произведение Л. Н. Толстого "Детство". Некогда, когда я читала его раньше, мне не совсем был понятен смысл данной книги, но сейчас я с полной уверенностью могу заявить, что это одно из самых лучших творений этого великого писателя. Произведении рассказывается о жизни маленького Николеньки Иртеньева. Он жил беззаботным мальчишкой, пока его отец не забрал вместе с собой в Москву. Раставание с матерью - вот самое тяжёлое испытание для ребёнка. А весть о её смерти - сокрушительный удар. Николенька едва успел с нею проститься, сколько слёз было пролито, но её уже не вернуть. С этого события закончилось детсво ребёнка, начались суровые будни действительности. Весь мир, некогда им нарисованный, погряз в сумраки ночи. Прочитав данную книгу, я вывела для себя несколько уроков. Во первых, жизнь - это не игрушка, мы должны ценить своих родных и близких. Во вторых, мы сами творим свою судьбу, так значит надо с самого дества делать это так, чтобы потом не жалеть. В третих, нам надо почаще обращать внимание на своё поведение, задумываться о поступжелает чаще желать помощи ближнему и относится ко всем так, как хочешь, чтобы относились к тебе.