5,8-1,6х=0,3х-1,8 как решить, подскажите пожалуйста.
Математика
5,8-1,6х=0,3х-1,8 как решить, подскажите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1,6х-0,3х= -1,8-5,8 - 1,6х - 0,3х= -1,8-5,8 -1,9х=7,6 х=- 4
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