Выбери для каждой пары чисел одну подходящую "зашифрованную" запись. Из двух выбранных чисел обведи кружком большее. 7 и 17 М и Ф У и УС 4 и 14 К и НК А и АА

Математика

Выбери для каждой пары чисел одну подходящую "зашифрованную" запись. Из двух выбранных чисел обведи кружком большее. 7 и 17 М и Ф У и УС 4 и 14 К и НК А и АА

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