Определите среднюю суточную температуру и суточную амплитуду температуры по так??м данным в 7ч— -3C в 13ч— +5 в 19ч — -1

География
Определите среднюю суточную температуру и суточную амплитуду температуры по так??м данным в 7ч— -3C в 13ч— +5 в 19ч — -1
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Гость:
Просто считаем среднее арифметическое. ответ: 1 °с
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