Определите среднюю суточную температуру и суточную амплитуду температуры по так??м данным в 7ч— -3C в 13ч— +5 в 19ч — -1

География

Определите среднюю суточную температуру и суточную амплитуду температуры по так??м данным в 7ч— -3C в 13ч— +5 в 19ч — -1

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