Cоставте сочинение Про молодую иву

Гость: Гость:

Гуляя по лесу возле нашего озера я увидел большую раскидистую иву .Тонкие гибкие ветви, словно обессиленные, свисают вниз, кончиками листьев касаясь воды. Ветви у ветлы зелено-желтые. Кора и нижняя сторона листьев покрыты шелковистыми волосками, напоминающими белесоватый налет.У нее на ветках длинные тонкие листочки. В тени этого дерева очень хорошо отдыхать. В густых ветвях ивы вьют свои гнезда птицы. Из - за красивых и длинных ветвей её называют плакучей ивой. Ива - очень нежное дерево. .