Cоставте сочинение Про молодую иву
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Cоставте сочинение Про молодую иву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гуляя по лесу возле нашего озера я увидел большую раскидистую иву .Тонкие гибкие ветви, словно обессиленные, свисают вниз, кончиками листьев касаясь воды. Ветви у ветлы зелено-желтые. Кора и нижняя сторона листьев покрыты шелковистыми волосками, напоминающими белесоватый налет.У нее на ветках длинные тонкие листочки. В тени этого дерева очень хорошо отдыхать. В густых ветвях ивы вьют свои гнезда птицы. Из - за красивых и длинных ветвей её называют плакучей ивой. Ива - очень нежное дерево. .
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