Просклонять по падежам огромная тарелочка

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Просклонять по падежам огромная тарелочка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.П. Огромная тарелочка Р.П. Огромной тарелочки Д.П. Огромной тарелочке В.П. Огромную тарелочку Т.П. Огромной тарелочкой П.П. Огромной тарелочке
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