В пакет совмещается 0,8 кг конфет.сколько пакетов необходимо,чтобы разложить 7.56 кг конфет
Математика
В пакет совмещается 0,8 кг конфет.сколько пакетов необходимо,чтобы разложить 7.56 кг конфет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,56:0.8=9,45=10(пак)столько понадобится пакетов. Ответ:10 пакетов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Английский язык
Ask questions answer the questions discuss tell translate from English into Russian watch feed learn by heart think Перевод.
Математика
3класс часть2 стр,48 номер3 автор М М моро мама соброла 8 корзинок вишни по 3кг в каждой корзинке. Из 14кг она сварила варенье. Сколько кг вишни ос...
Русский язык