В пакет совмещается 0,8 кг конфет.сколько пакетов необходимо,чтобы разложить 7.56 кг конфет

Математика
В пакет совмещается 0,8 кг конфет.сколько пакетов необходимо,чтобы разложить 7.56 кг конфет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,56:0.8=9,45=10(пак)столько понадобится пакетов. Ответ:10 пакетов
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