Жизнь в соревнованиях приняли участие 36 человек мальчиков было на 6 больше чем девочек Сколько девочек участвовало в соревнованиях

Математика

Жизнь в соревнованиях приняли участие 36 человек мальчиков было на 6 больше чем девочек Сколько девочек участвовало в соревнованиях

Автор: Гость