Установите соответствие направления эволюции и ее результата: идиоадаптация (1); дегенерация (2); ароморфоз (3). а) прямохождение у древних гоминид; б) Появление гигантских ящеров, приспособившихся к жизни на суше, в воде и в в...

Биология

Установите соответствие направления эволюции и ее результата: идиоадаптация (1); дегенерация (2); ароморфоз (3). а) прямохождение у древних гоминид; б) Появление гигантских ящеров, приспособившихся к жизни на суше, в воде и в воздухе; в) выход псилофитов на сушу; г) возникновение круглых паразитических червей (нематод) от древних свободных планарий; д) появление многоклеточных из одноклеточных.

Автор: Гость