Оканчание слова сидеть

Русский язык
Оканчание слова сидеть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень - СИД; суффикс -  Е; окончание -  ТЬ;  основа слова:  СИДЕ
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