Оканчание слова сидеть
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Оканчание слова сидеть
Ответ(ы) на вопрос:
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Корень - СИД; суффикс - Е; окончание - ТЬ; основа слова: СИДЕ
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