СРОЧНО!!! Сколько примерно весит этот кристалл из медного купороса? Ширина 1.5см, вы??ота 1.5 см, толщина 1см.
Химия
СРОЧНО!!! Сколько примерно весит этот кристалл из медного купороса? Ширина 1.5см, вы??ота 1.5 см, толщина 1см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = 1.5*1.5*1 = 1.5*1.5 = 2.25 с³ m = 3.6 * 2.25 = 8.1 г масса = плотность на объем. Плотность медного купороса = 3,6
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