СРОЧНО!!! Сколько примерно весит этот кристалл из медного купороса? Ширина 1.5см, вы??ота 1.5 см, толщина 1см.

Химия
СРОЧНО!!! Сколько примерно весит этот кристалл из медного купороса? Ширина 1.5см, вы??ота 1.5 см, толщина 1см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = 1.5*1.5*1 = 1.5*1.5 = 2.25 с³ m = 3.6 * 2.25 = 8.1 г масса = плотность на объем. Плотность медного купороса = 3,6 
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