Выпишите любое предложение из выделенных прилогательных в упр 121 и определите граммотические признаки

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Выпишите любое предложение из выделенных прилогательных в упр 121 и определите граммотические признаки
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Гость:
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