Число,падеж,склонение слова передвижной?
Русский язык
Число,падеж,склонение слова передвижной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передвижной - ед.ч., склонение определяется только у сущ., падеж тоже.
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