В каких условиях следует проводить бромирование метилизопропилкетона, чтобы пол??чить 3-бром-3-метилбутанон-2? Ответ мотивируйте.
Химия
В каких условиях следует проводить бромирование метилизопропилкетона, чтобы пол??чить 3-бром-3-метилбутанон-2? Ответ мотивируйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-С(=O)-CH(CH3)2 + Br2 -hv-> CH3-C(=O)-CHBr(CH3)2 Реакция имеет радикальный механизм, поэтому нам нужен радикал, он получается на свету: Br2 -hv-> 2Br* Механизм: CH3-С(=O)-CH(CH3)2 + Br* -> CH3-С(=O)-C*(CH3)2 + HBr CH3-С(=O)-C*(CH3)2 + Br2 -> CH3-C(=O)-CHBr(CH3)2 + Br*
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