Какие олицитворения есть в стихе когда волнуется желтеющая нива?

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Олицетворения : Ответ : 1.Волнуется желтеющая нива ! Нива не может волноваться 2.Прячется в саду малиновая слива . 3.Приветливо кивает головой . Вроде все Эпитеты : 1.Свежий лес "желтеющая нива", "малиновая слива", "зеленый листок"; "сладостная тень""румяный вечер", "утра час златой", "ландыш серебристый" "студеный ключ" "смутный сон" "таинственная сага", "мирный край"