Сколько звуков,букв в славах:глаза,дверь,хозяева
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Сколько звуков,букв в славах:глаза,дверь,хозяева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаза - 5 б, 5 зв дверь - 5 б, 4 зв хозяева - 7б, 8 зв
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