А) У Серёжи 3 клоуна и 10 слдатиков. Сколько игрушек у Сережи? б) У Серёжи 3 клоуна и 10 ??лдатиков. На сколько клоунов меньше, чем солдатиков? Чем задачи похожи? Чем различаются? Реши задачи? Что можно сказать об их решениях?

Математика

А) У Серёжи 3 клоуна и 10 слдатиков. Сколько игрушек у Сережи? б) У Серёжи 3 клоуна и 10 ??лдатиков. На сколько клоунов меньше, чем солдатиков? Чем задачи похожи? Чем различаются? Реши задачи? Что можно сказать об их решениях?

Автор: Гость