А) У Серёжи 3 клоуна и 10 слдатиков. Сколько игрушек у Сережи? б) У Серёжи 3 клоуна и 10 ??лдатиков. На сколько клоунов меньше, чем солдатиков? Чем задачи похожи? Чем различаются? Реши задачи? Что можно сказать об их решениях?

Математика
А) У Серёжи 3 клоуна и 10 слдатиков. Сколько игрушек у Сережи? б) У Серёжи 3 клоуна и 10 ??лдатиков. На сколько клоунов меньше, чем солдатиков? Чем задачи похожи? Чем различаются? Реши задачи? Что можно сказать об их решениях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 3+10=13 Ответ: 13 игрушек у Серёжи. б) 10-3=7 Ответ: на 7 клоунов меньше, чем солдатиков.  Задачи похожи условием. Задачи различаются вопросом. Решаются обе задачи одним действием, только первая - сложением, а вторая - вычитанием.

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