КАКИЕ ЭТАПЫ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ В ПРОЦЕССЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ТОНКОЙ КИШКЕ?СРОЧНО ПОЖАЛУЙС??А

Гость: Гость:

1. Химус из желудка поступает в двенадцатиперстную кишку. 2. Кислота из желудка нейтрализуется щелочью. 3. Желчь эмульгирует жиры, ферменты расщепляют от жиров жирные кислоты. 4. Амилаза поджелудочной железы завершает расщепление углеводов. 5. Трипсин и химотрипсин отщепляют аминокислоты от коротких цепей, которые были белками (их расщепили в желудке). 6. Всасывание жирных кислот, простых сахаров, аминокислот.