КАКИЕ ЭТАПЫ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ В ПРОЦЕССЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ТОНКОЙ КИШКЕ?СРОЧНО ПОЖАЛУЙС??А
Биология
КАКИЕ ЭТАПЫ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ В ПРОЦЕССЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ТОНКОЙ КИШКЕ?СРОЧНО ПОЖАЛУЙС??А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Химус из желудка поступает в двенадцатиперстную кишку. 2. Кислота из желудка нейтрализуется щелочью. 3. Желчь эмульгирует жиры, ферменты расщепляют от жиров жирные кислоты. 4. Амилаза поджелудочной железы завершает расщепление углеводов. 5. Трипсин и химотрипсин отщепляют аминокислоты от коротких цепей, которые были белками (их расщепили в желудке). 6. Всасывание жирных кислот, простых сахаров, аминокислот.
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