Периметр прямоугольника 20 см. Длина на 2 см больше ширины. Начерти этот прямоуголь??ик

Математика

Периметр прямоугольника 20 см. Длина на 2 см больше ширины. Начерти этот прямоуголь??ик

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