Периметр прямоугольника 20 см. Длина на 2 см больше ширины. Начерти этот прямоуголь??ик

Математика
Периметр прямоугольника 20 см. Длина на 2 см больше ширины. Начерти этот прямоуголь??ик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=4см ; b=6см. (4+6)×2=20 см - периметр
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