Объясните значение слов дань, баскаки иго
История
Объясните значение слов дань, баскаки иго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дань - подать с населения или налог, взимаемый победителем с побежденного народа. Баскаки - представители великих монгольских ханов в завоеванных землях. Иго - угнетающая, порабощающая сила.
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