Для обозначения перехода человека из одной социальной позиции в другую служит по??ятие: 1)социальная адаптация.2)соц. мобильность.3)Соц. статус.4)соц. роль

Обществознание

Для обозначения перехода человека из одной социальной позиции в другую служит по??ятие: 1)социальная адаптация.2)соц. мобильность.3)Соц. статус.4)соц. роль

Автор: Гость