Для обозначения перехода человека из одной социальной позиции в другую служит по??ятие: 1)социальная адаптация.2)соц. мобильность.3)Соц. статус.4)соц. роль
Обществознание
Для обозначения перехода человека из одной социальной позиции в другую служит по??ятие: 1)социальная адаптация.2)соц. мобильность.3)Соц. статус.4)соц. роль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Социальная мобильность
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