Компот из сухофруктов содержит 3 части изюма, 3 части яблок и 1 часть слив. а) Сколь??о яблок содержится в 350г компота? в) Сколько компота надо взять, чтобы в нем оказалось 300г изюма?

Математика

Компот из сухофруктов содержит 3 части изюма, 3 части яблок и 1 часть слив. а) Сколь??о яблок содержится в 350г компота? в) Сколько компота надо взять, чтобы в нем оказалось 300г изюма?

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