Компот из сухофруктов содержит 3 части изюма, 3 части яблок и 1 часть слив. а) Сколь??о яблок содержится в 350г компота? в) Сколько компота надо взять, чтобы в нем оказалось 300г изюма?

Математика
Компот из сухофруктов содержит 3 части изюма, 3 части яблок и 1 часть слив. а) Сколь??о яблок содержится в 350г компота? в) Сколько компота надо взять, чтобы в нем оказалось 300г изюма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Компот состоит из 7 частей.1) 350:7*3=50*3=150 г2) 7частей - х г    3 части - 300 г300*7:3=700

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