Определите функцию Плавательного пузыря у костных рыб: А) обеспечивает запасани?? жира Б)принимает участие в пищеварении В)Изменяет удельный вес тела Г) принимает участие в выдилении
Биология
Определите функцию Плавательного пузыря у костных рыб: А) обеспечивает запасани?? жира Б)принимает участие в пищеварении В)Изменяет удельный вес тела Г) принимает участие в выдилении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Изменяет удельный вес тела - так как нужно плавать на различных глубинах. Если пузырь по объёму больше, то ближе к поверхности, если поменьше, то поглубже.
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