Представьте, что мама принесла из магазина овощи и поручила приготовить из них са??ат.что вы будете делать, сначала потом, после этого? составте повестовательный текст на тему" как приготовить салат" начните так мне мама поручи...
Русский язык
Представьте, что мама принесла из магазина овощи и поручила приготовить из них са??ат.что вы будете делать, сначала потом, после этого? составте повестовательный текст на тему" как приготовить салат" начните так мне мама поручила приготовить салат.сначала я вымыл овоши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне мама поручила приготовить салат. Сначала я вымыл овощи. Потом достал разделочную доску и нож. Далее я порезал все овощи последовательно рецепту. И в конечном итоге заправил салат маслом (майонезом) и посолил. И конечно же не забыл это все перемешать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По международным стандартам футбольное поле имеет форму прямоугольника длинной 100-110м,а шириной 69-75м.вычислите площадь прямоугольника,указав её...
Английский язык
Математика
Информатика
Математика