Представьте, что мама принесла из магазина овощи и поручила приготовить из них са??ат.что вы будете делать, сначала потом, после этого? составте повестовательный текст на тему" как приготовить салат" начните так мне мама поручи...

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Представьте, что мама принесла из магазина овощи и поручила приготовить из них са??ат.что вы будете делать, сначала потом, после этого? составте повестовательный текст на тему" как приготовить салат" начните так мне мама поручила приготовить салат.сначала я вымыл овоши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне мама поручила приготовить салат. Сначала я вымыл овощи. Потом достал разделочную доску и нож. Далее я порезал все овощи последовательно рецепту. И в конечном итоге заправил салат маслом (майонезом) и посолил. И конечно же не забыл это все перемешать.
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