Представьте, что мама принесла из магазина овощи и поручила приготовить из них са??ат.что вы будете делать, сначала потом, после этого? составте повестовательный текст на тему" как приготовить салат" начните так мне мама поручи...

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Представьте, что мама принесла из магазина овощи и поручила приготовить из них са??ат.что вы будете делать, сначала потом, после этого? составте повестовательный текст на тему" как приготовить салат" начните так мне мама поручила приготовить салат.сначала я вымыл овоши

Автор: Гость