(Х^3+4х2-6х)+(-6х+2)

Алгебра
(Х^3+4х2-6х)+(-6х+2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x³+4x²-6x)+(-6x+2)=x³+4x²-6x-6x+2=x³+4x²-12x+2=(3-x)³.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Представьте, что мама принесла из магазина овощи и поручила приготовить из них са??ат.что вы будете делать, сначала потом, после этого? составте по...
Ответить
Математика
По международным стандартам футбольное поле имеет форму прямоугольника длинной 100-110м,а шириной 69-75м.вычислите площадь прямоугольника,указав её...
Ответить
Английский язык
Rides транскрипцыю и что обозначает это слово на русском
Ответить
Математика
Постройте график функции y= -x^2 - x + 6
Ответить
Информатика
Чему равно число DXXVII в десятичной системе исчисления? Варианты ответа: 474 527 499 523
Ответить