(Х^3+4х2-6х)+(-6х+2)
Алгебра
(Х^3+4х2-6х)+(-6х+2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x³+4x²-6x)+(-6x+2)=x³+4x²-6x-6x+2=x³+4x²-12x+2=(3-x)³.
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