Неопределённая форма глагола начался

Русский язык
Неопределённая форма глагола начался
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начался - что сделал?  нач форма - что сделать? НАЧАТЬСЯ .
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