Жуирiк карама карсы создер

Қазақ тiлi
Жуирiк карама карсы создер
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Автор: Гость
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Гость:
Баяу.жайбасар,салгырт
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