Цена коробки конфет 150 рублей.какую функцию денег иллюстрирует данный пример? А) ??редство платежа Б)средство обмена В)мера стоимости Г)средство накопления

Обществознание
Цена коробки конфет 150 рублей.какую функцию денег иллюстрирует данный пример? А) ??редство платежа Б)средство обмена В)мера стоимости Г)средство накопления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же элементарно Мера стоимости
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